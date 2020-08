LPGA : Danielle Kang remporte la 4e victoire de sa carrière

Photo : Getty Images Bank

Plus de cinq mois après le dernier tournoi de LPGA, Danielle Kang s'est imposée, aujourd'hui, au Drive On Championship qui avait lieu à l’Inverness Club à Ohio aux Etats-Unis. Elle a présenté une carte de 70 coups avec trois birdies et un bogey pour l'ultime round du jeu.La golfeuse américaine d'origine sud-coréenne a ainsi décroché la victoire avec une carte finale de 209 coups (-7), devançant sa rivale française Céline Boutier d'un seul coup. Il s'agit de son quatrième titre. Elle en a gagné un chaque année entre juillet 2017 et octobre 2019.Ce tournoi a été créé cette année pour donner aux sportives plus d'opportunités de jouer, depuis l'arrêt en février des compétitions en raison du COVID-19.Le prochain circuit de LPGA se tiendra jeudi prochain à Sylvania, toujours dans l'Etat de l'Ohio, avec le Marathon Classic.