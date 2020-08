Intempéries : Moon Jae-in annule ses vacances

Photo : YONHAP News

Le président de la République a décidé d’annuler ses vacances d’été dans le but de mieux répondre aux dégâts causés par les pluies torrentielles qui frappent le pays depuis samedi dernier. Selon Yoon Jae-kwan, porte-parole adjoint de la Maison bleue, Moon Jae-in, qui s’était rendu vendredi soir dans sa maison privée à Yangsan, dans la province de Gyeongsang du Sud, est revenu au palais présidentiel face aux intempéries.Rappelons que le locataire de la Cheongwadae a annulé, l’an dernier, ses plans de congés suite à l’annonce des sanctions commerciales prises par le gouvernement japonais.Lors d’une réunion qu’il a présidée aujourd’hui, le Premier ministre Chung Sye-kyun a demandé à la population de suivre attentivement la météo et les instructions afin de minimiser les accidents. Il a ensuite appelé les ministres et les collectivités locales à rester vigilants pour alerter à temps les habitants sur les risques liés aux inondations ou aux glissements de terrain.