Fortes pluies : les dégâts s'alourdissent

Photo : YONHAP News

Les pluies torrentielles ont créé de nombreux dommages en Corée du Sud. Selon la cellule d’urgence centrale, de samedi à aujourd'hui, le pays a recensé 13 morts, 13 disparus et sept blessés. Sur tout le territoire, 1 025 habitants ont été sinistrés. Les zones les plus touchées sont les provinces de Chungcheong du Nord, de Gyeonggi et de Gangwon.Les intempéries ont ravagé 1 483 installations privées telles que des maisons et des serres en plastique, et 1 475 infrastructures comme des routes et des ponts. Jusqu’à présent, 51,8 % des dégâts ont été réparés en urgence.Face à ces dommages, les autorités ont fermé dix parcs nationaux, 252 sentiers de randonnées ainsi que six lignes de chemin de fer et 43 routes. Le gouvernement a élevé, hier soir, son niveau d’alerte à son plus haut degré.Cependant, les pluies diluviennes devraient se poursuivre aujourd’hui. D’après Météo-Corée, il pourrait tomber jusqu’à 120 mm par heure dans la région de Séoul cet après-midi, un niveau sans précédent. Les nuages chargés qui traversent la région centrale se renforcent et ceux en provenance de la mer Jaune se rapprochent de la capitale. A Séoul et dans la province de Gyeonggi, qui l'entoure, il devrait tomber 50 à 100 mm de pluies par heure.Par ailleurs, le typhon Hagupit a frappé le sud-est de la Chine ce matin. Même s’il perdra en intensité dans les jours qui viennent, il devrait avoir une influence sur les fortes précipitations attendues dans la péninsule coréenne les 5 et 6 août.