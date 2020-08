Pyongyang aurait ouvert le barrage de Hwanggang sans préavis

Photo : KBS News

Alors que de fortes pluies continuent de s'abattre sur la péninsule coréenne, la Corée du Nord aurait ouvert les vannes du barrage de Hwanggang sans en informer les autorités sud-coréennes. Le niveau d’eau de la rivière Imjin, qui se situe autour du pont Pilseung en Corée du Sud, est monté jusqu’à 5,7 mètres hier, alors qu’il n’a jamais dépassé deux mètres cette année, ce qui alimente les soupçons sur cette décharge d’eau.Si le niveau n’est pas encore inquiétant, il y a un ennui : les deux Corées ne partagent plus d’informations sur le sujet, suite à la coupure des canaux de communication. Les autorités militaires mobilisent donc tous les moyens pour observer les éventuelles variations du barrage.L’Agence météorologique de la Corée du Nord a annoncé que 300 mm de pluies étaient tombées sur tout le territoire. Comme le régime a lancé une alerte dans la province de Gangwon, où se situe l’amont de la rivière, un déversement supplémentaire reste toujours possible.Le réservoir pouvant contenir jusqu’à 350 millions de tonnes d’eaux, l’ouverture des écluses risque de causer des dommages importants sur les zones de pêches et les habitations. En 2009, six riverains de Yeoncheon, du côté sud de la frontière intercoréenne, ont perdu la vie à cause d’une montée des eaux subites. C’est pourquoi depuis 2010, le pays communiste a notifié à son voisin à trois reprises une possible ouverture des vannes.