Cheongwadae : 6 hauts responsables affichent leur intention de démissionner

Photo : YONHAP News

Le secrétaire général de la Cheongwadae ainsi que l'ensemble du secrétariat présidentiel ont manifesté leur intention de démissionner au président de la République, Moon Jae-in.Cette nouvelle a été dévoilée cet après-midi par le porte-parole du bureau présidentiel, Kang Min-seok, lors d’un point de presse. Dans le détail, il s’agit de Roh Young-min et des cinq membres de son équipe : Kang Ki-jung aux affaires politiques, Yoon Do-han à la communication, Kim Jo-won aux affaires civiles, Kim Geo-sung à la société civile et Kim Oe-sook à la gestion du personnel.Si l'on en croit un haut responsable de la Maison bleue, ces collaborateurs du chef de l’État auraient proposé de quitter leur poste afin d'endosser la responsabilité générale des récentes situations du pays. Ces derniers jours, bon nombre de citoyens fustigent la politique immobilière de l'exécutif qu'ils qualifient de « ratée ».Pour l'heure, personne ne sait si le président Moon acceptera ou non leur démission.