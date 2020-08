Photo : YONHAP News

Après le passage du typhon Jangmi, l’épisode de pluies torrentielles se poursuit dans le pays, plus particulièrement dans sa région centrale.Alors que plusieurs provinces du centre sont toujours en vigilance, plus de 150 mm de pluies y sont encore prévus aujourd’hui. Cette année, la mousson y est continue depuis déjà 49 jours. Et ce n’est pas fini. Les pluies devraient tomber jusqu'à ce dimanche à Séoul comme dans sa province proche de Gyeonggi. Il s’agira donc d’une durée historiquement longue.Pendant ce temps, il fera très chaud notamment dans le sud et sur l’île méridionale de Jeju. Le thermomètre devrait afficher plus de 33°C avec un taux d’humidité très élevé.