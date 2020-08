Les prochains exercices militaires Séoul-Washington prévus entre le 16 et le 28 août

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les États-Unis auraient finalement décidé des dates de leurs exercices militaires conjoints dans la péninsule pour le second semestre 2020. Ils auront vraisemblablement lieu entre le 16 et le 28 août.D’après une source du gouvernement sud-coréen, avant ces manœuvres, les autorités militaires des deux pays ont lancé, aujourd’hui, pour quatre jours, ce qu’elles appellent « l'entraînement du personnel de gestion de crise (CMST) ». C’est une sorte de préparation aux exercices qui devraient débuter ce dimanche.Cette année encore, les exercices seront focalisés sur la coordination au niveau du commandement via une simulation sur ordinateur, et leur format sera réduit en raison du COVID-19. Le nombre de soldats américains en provenance des Etats-Unis ou du Japon devrait en conséquence diminuer fortement. Pourtant, la durée des opérations sera rallongée de deux à trois jours. Habituellement, elles se déroulaient pendant dix jours.Une chose importante à noter : cette fois, le test de capacité opérationnelle (FOC) du futur commandement combiné des deux alliés sera effectué en partie, contrairement à ce qui était prévu initialement. C’est une procédure indispensable pour le transfert, de Washington à Séoul, du contrôle opérationnel (Opcon) en temps de guerre.L’administration de Moon Jae-in souhaitait achever le FOC pour effectuer en 2021 un test de capacité de mission complète (FMC), la dernière étape à passer avant de se voir transférer l’Opcon l’année suivante. Mais l’armée américaine ne s’est pas montrée favorable à cette idée, invoquant la réduction de l’ampleur des manœuvres. Le projet de Séoul risque donc d’être retardé.