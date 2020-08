La Finlande adhère à l’Institut international des vaccins

Photo : YONHAP News

La Finlande est devenue, le 1er août, le 36e pays membre de l'Institut international des vaccins (IVI). Cet organisme à but non lucratif siège dans le complexe de recherche de l’université nationale de Séoul.Le pays d’Europe du Nord versera 500 000 euros chaque année et jusqu’en 2025 pour l’opération de l’établissement et accordera la même somme en vue de soutenir le développement des vaccins contre le COVID-19.Selon Jerome Kim, secrétaire général de l’IVI, les vaccins doivent absolument être des biens publics au niveau mondial et l’humanité doit avancer vers un avenir où il n’existe plus de maladies et de décès évitables, grâce aux vaccins supportés par la contribution et le partenariat des Etats membres.Kim Jung-sook, Première dame de Corée du Sud et présidente d'honneur du comité de soutien de l’association, a félicité Helsinki qui, par sa participation, permettra la réalisation de la vision de l’institut, à savoir développer un avenir sain pour l’humanité.