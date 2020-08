COVID-19 : 34 cas supplémentaires, le marché de Namdaemun touché

Photo : YONHAP News

De nouveaux foyers de COVID-19 continuent d’être identifiés dans des églises évangéliques de la région de Séoul. Le nombre de contaminations supplémentaires a légèrement augmenté ces 24 dernières heures, avec 34 cas : 23 d’origine locale et 11 importés.Neuf des récentes infections locales sont liées à une patiente contaminée dans une église à Goyang, une ville située au nord de la capitale. Il s’agit d’une commerçante du marché traditionnel de Namdaemun, en plein coeur de Séoul, qui est très fréquenté.Jusqu’à présent, un total de 215 de ses voisins du marché et visiteurs se sont fait dépister. 205 d’entre eux ont été testés négatifs et les autres attendent les résultats du dépistage.Les autorités sanitaires poursuivent des enquêtes épidémiologiques avec le concours de la mairie de Séoul, pour tracer les autres personnes qui auraient été en contact avec eux.Elles envisagent de renforcer davantage les mesures de prévention dans les lieux de culte concernés, si de nouveaux cas continuent d’être détectés après de petits rassemblements.