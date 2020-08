Les pluies diluviennes ont fait 33 décès et 9 disparus

Photo : KBS News

Les pluies torrentielles qui ont frappé le pays pendant plus de dix jours se sont enfin terminées, laissant derrière elles des dégâts d’une ampleur sans précédent depuis 2011.Depuis le 1er août, la Corée du Sud recense 33 morts, neuf disparus et huit blessés à cause de la mousson violente. Plus de 7 500 habitants ont été sinistrés et quelque 3 000 logent encore dans des centres de refuge.Le bilan est aussi lourd pour les installations : 5 900 maisons, 5 800 serres en plastique et 2 500 écuries et entrepôts ont été touchés, sans compter quelque 27 000 hectares de terres agricoles inondées ou ensevelies. Des glissements de terrain ont été observés dans plus de 1 100 endroits. Pour le moment, six lieux dévastés sur dix ont été rétablis.Le président sud-coréen a réclamé, lors d’un conseil des ministres hier, de mobiliser toutes les ressources disponibles, en soulignant l’importance de la vitesse de la réparation des dommages. Dans ce cadre, Moon Jae-in a demandé d’utiliser les fonds de réserve et ceux destinés aux désastres. Il a également ordonné de pallier les défauts du système d’alerte aux catastrophes pour les habitants.Par ailleurs, le gouvernement prévoit de désigner, au plus tôt cette semaine, de nouvelles villes comme « zones sinistrées spéciales ».