Week-end prolongé : Jeju attend 213 000 visiteurs entre aujourd’hui et lundi prochain

Photo : YONHAP News

Pendant le week-end prolongé du 15 août, qui correspond à la Journée nationale de la libération de Corée, entre 213 000 et 430 000 voyageurs sud-coréens devraient se rendre sur l’île méridionale de Jeju. C’est ce que prévoient les professionnels du secteur touristique.Cette année, la fête nationale tombe un samedi, mais pour relancer la demande intérieure, le gouvernement a proclamé le lundi 17 août comme un jour férié provisoire. Par conséquent, si un salarié prend deux jours de congé, autrement dit aujourd’hui et demain, il peut jouir de cinq jours de vacances. Ainsi, un total de 1 175 vols domestiques relieront la péninsule à l’île pendant cette période.Ce chiffre de 213 000 est inférieur aux 233 889 enregistrés pendant la même période l’année dernière, à cause de l’absence des touristes étrangers provoquée par la crise du COVID-19. Mais cet écart devrait être comblé par des visiteurs domestiques qui ont dû renoncer à des déplacements à l’étranger. En effet, le nombre cumulé de sud-Coréens ayant visité Jeju entre le 1er et le 11 août a progressé de 1,65 % en un an. Du jamais vu depuis la propagation de la pandémie.Malgré ce regain de popularité, les hôtels de luxe de l’île font en sorte de ne pas dépasser un taux de réservation de 80 %, dans le respect des mesures sanitaires, alors qu’ils pourraient largement afficher « complet ».