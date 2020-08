Exposition spéciale du plus ancien prototype existant du drapeau national

Photo : YONHAP News

Dans le cadre des célébrations de la 75e Journée de la libération de Corée qui auront lieu ce samedi 15 août, le plus ancien prototype existant du Taegeukgi, le drapeau national de Corée, sera exposé entre le 13 et le 23 août au muse national de Corée à Séoul.Gojong, le 26e roi de la dynastie Joseon qui a régné de 1863 à1907, a offert ce drapeau à son conseiller diplomatique américain, Owen Denny, à son retour aux Etats-Unis en 1890. Après son décès en 1900, ses descendants avaient conservé cette pièce avant de le retourner à la Corée du Sud en 1981. Elle a été inscrite comme patrimoine culturelle en 2008.Le drapeau en coton cousu à la main fait 2,6 mètres de large et 1,8 mètre de hauteur. Il représente l'un des prototypes du design du Taegeukgi actuel.Dans la même salle d’exposition sont exposés en permanence d'autres objets : le Taegeukgi du pasteur américain William Arthur Noble montrant la forme primitive du drapeau national et une copie du quotidien français « Le Petit Journal », qui a couvert le pavillon de l'empire coréen durant l’Exposition universelle de 1900 à Paris.