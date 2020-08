25 lettres échangées entre Trump et Kim vont être dévoilées

Photo : YONHAP News

25 lettres échangées entre les dirigeants américain et nord-coréen Donald Trump et Kim Jong-un vont être dévoilées, le 15 septembre prochain, dans un livre écrit par un journaliste américain.D’après les informations relayées, mercredi, par des médias locaux, dont la chaîne CNN ou le site d’information The Hill, il s’agit de l’ouvrage « Rage » de Bob Woodward. Celui-ci est célèbre pour avoir révélé, en 1972, le scandale du « Water Gate » qui a entraîné la démission du président Richard Nixon.Pour rappel, les deux leaders ont eu, à deux reprises, des sommets : à Singapour en juin 2018, puis à Hanoï en février de l'année suivante. C’était la première fois que les dirigeants des deux pays ennemis se sont entretenus en tête-à-tête. Leur dernière rencontre n’a finalement pas abouti, mais Trump et Kim III ont continué d’échanger des missives.Woodward est également l'auteur de « Fear » qui porte sur la Maison Blanche de Trump, sorti en 2018. Il s'agit d'un livre critique vis-à-vis de l’administration actuelle.