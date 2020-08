COVID-19 : 166 nouveaux cas en 24 heures dont 155 infections locales

Photo : YONHAP News

Alors que le COVID-19 continue de se répandre à grande vitesse dans la région métropolitaine, 166 nouveaux cas ont été signalés en 24 heures en Corée du Sud : 155 contaminés localement et 11 à l’étranger.Le nombre journalier de nouvelles infections est ainsi resté au-dessus de 100 pendant deux jours d'affilée. Vendredi, on avait comptabilisé 103 cas supplémentaires. C’est du jamais vu depuis fin mars.Rien qu’à Séoul, 72 individus ont attrapé le nouveau coronavirus. Et 67 dans la province de Gyeonggi qui l’entoure. Un bon nombre d’entre eux sont des fidèles des églises protestantes Sarangjeil et Woorijeil ou ont un lien avec eux.Le gouvernement appelle la population à respecter les mesures préventives pendant le week-end prolongé du 15 août. Il va également décider aujourd’hui de relever ou non le niveau de distanciation sociale à deux sur une échelle qui en compte trois dans la métropole.