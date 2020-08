COVID-19 : le niveau de distanciation sociale élevé à l’échelle 2

Photo : YONHAP News

Le COVID-19 n’arrête pas de se répandre à Séoul et dans la province de Gyeonggi qui l’entoure. Pour y faire face, le gouvernement a décidé de relever le niveau de distanciation sociale de un à deux, sur une échelle qui en compte trois, dans la région métropolitaine. Cette nouvelle mesure va être appliquée à partir du 16 août, à 0 heure, et pour deux semaines.La Corée du Sud a vu ce matin le nombre de nouveaux cas journaliers s’élever à 166 : 155 contaminés localement et 11 à l’étranger. Rien que dans la capitale, 72 individus ont attrapé la maladie. Et 67 dans la province de Gyeonggi. Un bon nombre d’entre eux sont des fidèles des églises protestantes Sarangjeil et Woorijeil ou ont un lien avec eux.Tout en estimant que la situation dans la métropole est très alarmante, le Premier ministre a déclaré que si la Corée du Sud n’arrivait pas à la maîtriser, elle pourrait connaître une deuxième vague comme plusieurs pays du monde. La priorité, pour Chung Sye-kyun, est donc de stopper au plus vite la propagation à Séoul et ses environs.A l’échelle deux, les rassemblements de plus de 50 personnes à l’intérieur et de 100 individus à l’extérieur sont, par exemple interdits. Les matchs de sport doivent se dérouler sans public. Les écoles doivent quant à elles diminuer le nombre d’élèves dans les établissements. Et à travers l'application de l’horaire de travail flexible et l’élargissement du travail à domicile, les institutions publiques doivent réduire de moitié le nombre d’employés au bureau.Les habitants du pays du Matin clair sont aussi appelés à respecter les mesures préventives pendant le week-end prolongé du 15 août.