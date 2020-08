Photo : YONHAP News

En route depuis Taïwan, le typhon Bavi s’approche de la péninsule coréenne. S’il ne devrait pas survoler le territoire, il est attendu mercredi à l'ouest de l'île de Jeju pour se diriger ensuite vers le nord.Le trajet de cette 8e tempête tropicale est semblable à celui de Lingling, qui avait entraîné en septembre dernier la mort de quatre personnes et d'innombrables dégâts matériels en Corée du Sud. Mais sa plus forte puissance comme son itinéraire, potentiellement plus proche des côtes, font craindre un impact plus redoutable sur l'ensemble du pays du Matin clair.Des rafales allant jusqu’à 40 à 60 mètres par seconde sont attendues mercredi sur l'île méridionale. La Corée du Sud sera sous son emprise jusqu’à jeudi. Des pluies torrentielles sont également attendues sur l'ensemble du pays, avec même 300 mm à Jeju.