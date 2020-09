Typhon Maysak : 1 mort et de nombreux dégâts déplorés

Photo : YONHAP News

Le typhon Maysak a violamment frappé ce matin la région est de la Corée du Sud. Après avoir tout d'abord atteint le sud de la péninsule au niveau de l’île de Jeju, il s’est dirigé vers la mer de l’Est en faisant d’importants dégâts à Busan, la deuxième ville du pays, et dans les provinces de Gyeongsang du Sud et de Gangwon. Une femme sexagénaire a été tuée à Busan après avoir été blessée par les débris d’une vitre de son appartement, cassée par les fortes rafales.En effet, avec des vents atteignant jusqu’à 49m/s, ce neuvième typhon de la saison a été accompagné de violentes bourrasques et de fortes pluies. Des dizaines de voitures ont été renversées ou inondées et de nombreuses routes ont été coupées, perturbant la circulation. Par ailleurs, 437 vols ont été annulés, notamment ceux liant l’île de Jeju à la péninsule. Les trains desservant la région sud-est ont été suspendus et 120 000 foyers ont souffert de coupures d’électricité.Par ailleurs, quatre réacteurs nucléaires, à savoir Gori 3 et 4 et Sin Gori 1 et 2, situés près de Busan, ont arrêté, la nuit dernière entre 0h et 3h, de fonctionner. Mais d’après la Commission de sécurité et de sûreté nucléaires, ces réacteurs se trouvent dans un état stable et aucune fuite radioactive n’a été détectée.