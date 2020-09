Journée mondiale du taekwondo : Thomas Bach envoie un message de félicitations

Photo : YONHAP News

A l'occasion du 20e anniversaire de la Journée mondiale du taekwondo, tout comme celle de l'entrée de l'art martial coréen en Olympiade, le président du Comité international olympique (CIO) a transmis une allocution audiovisuelle de félicitations, lors d'une cérémonie organisée en ligne, en raison du nouveau coronavirus, à Séoul par la Fédération mondiale de taekwondo (WT).Le 4 septembre 1994, lors de la 103e session du CIO à Paris, le taekwondo a été reconnu comme sport olympique officiel pour les Jeux Olympiques d'été de Sydney en 2000. Cette journée historique est ainsi célébrée chaque année dans 210 pays membres de la fédération.Dans son discours, Thomas Bach a souligné que le taekwondo était un sport promouvant les valeurs humaines qui unissent les peuples du monde. Il a d'ailleurs salué les efforts déployés par la fédération et son président pour transmettre ces valeurs symétriques de l'esprit olympique. Pour lui, elles sont d'autant plus importantes que la communauté internationale a plus que jamais besoin de l'amitié et de la solidarité, afin de faire face à l'ère post-COVID-19.De son côté, le président de la WT, Choue Chung-won, a mis en avant que le respect de l'autre, la maîtrise de soi et la sincérité, trois principes du taekwondo, pourront servir de guide dans ce monde soumis à une rude épreuve pandémique.