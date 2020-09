L'ancien suspect de l'assassinat du demi-frère de Kim Jong-un accusé par le département américain de la Justice

Un nord-Coréen, précédemment arrêté en 2017, soupçonné d’avoir tué le demi-frère du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, est poursuivi aux Etats-Unis pour violation des sanctions imposées au pays communiste.D’après le Washington Post, les procureurs de Washington ont accusé Ri Jong-chol et sa fille Ri Yu-gyong d'avoir conspiré avec un Malaisien, Gan Chee Lim, et un employé nord-coréen du géant chinois des télécoms, ZTE, pour créer une société fantôme en 2015. Cette dernière aurait réalisé des transactions interdites en dollars afin de procurer illégalement des produits à des clients localisés dans le royaume ermite.Le département américain de la Justice a précisé que cette violation consistait à rapporter de l’argent au régime de Pyongyang.Rappelons que Ri Jong-chol a été arrêté à son domicile dans le pays du sud-est asiatique en tant que suspect dans l’assassinat de Kim Jong-nam, tué en février 2017 à l’aéroport de Kuala Lumpur, avant d’être relâché. Selon le quotidien américain, l'homme était resté en Malaisie en falsifiant son identité, et ce même après son expulsion.Quant à l’ancien salarié nord-coréen de la firme chinoise, il aurait envoyé à la Corée du Nord des téléphones mobiles et d’autres équipements numériques de ZTE, et transféré 15 millions de dollars entre 2010 et 2016.