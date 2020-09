Entrée en vigueur aujourd’hui des sanctions américaines contre Huawei

Photo : YONHAP News

C’est aujourd’hui que les sanctions américaines contre le géant chinois des télécoms, Huawei, entrent en vigueur. Aucune entreprise américaine ne peut désormais collaborer avec lui sans autorisation préalable de l’administration Trump.Même chose pour les firmes étrangères de semi-conducteurs utilisant des technologies américaines. Les fabricants sud-coréens comme Samsung et SK Hynix ne sont donc pas épargnés eux non plus.D’après l’information publiée par le quotidien chinois Global Times, jusqu’à hier, le groupe chinois s’affairait à transporter les puces qu’il s’est déjà procurées. Les stocks ainsi accumulés lui permettront de fabriquer ses équipements pendant un ou deux ans. Un autre média local a rapporté que Huawei pariait désormais sur une collaboration avec des entreprises européennes pour diversifier ses chaînes d’approvisionnement.A propos des pertes que subiront les conglomérats sud-coréens, la presse étrangère fait état de 13 000 milliards de wons, un peu plus de 9 milliards d'euros. Elle prévoit quand même qu’à long terme, cela pourrait être une opportunité, car le groupe chinois est leur rival numéro un.