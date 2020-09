« Rage » : la Cheongwadae renie le passage concernant l’usage de l’arme nucléaire en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

La Maison bleue a dénié l’affirmation du livre américain « Rage » selon laquelle Washington a envisagé d’appliquer le « Plan d’opération 5027 » consistant à recourir à 80 armes atomiques contre Pyongyang en 2017. Cet ouvrage en question a été rédigé par Bob Woodward, éditeur adjoint du Washington Post, et obtenu par le journal sud-coréen Dong-a Ilbo.Un responsable de la Cheongwadae a annoncé, hier, devant des journalistes, qu’il n’est pas approprié de commenter les livres de journalistes étrangers, mais les autorités ont décidé de le faire car cette affaire risque de préoccuper la population.Selon lui, il est vrai que la situation était critique durant la période allant de juillet à septembre 2017, et la raison pour laquelle le président sud-coréen a présenté, à l’époque, « l'initiative de paix de Berlin », dans l’intention de lutter contre une éventuelle crise.Dans son discours de célébration du 15 août de la même année, jour de la libération de la Corée, Moon Jae-in a déclaré que Séoul n’accepterait aucun conflit armé, tout en soulignant que la Corée du Sud constituait le seul pays à pouvoir déterminer une opération militaire dans la péninsule. D’après l’hôte de la Maison bleue, l’utilisation de l’arme nucléaire ne faisait pas partie de son plan et il est impossible de procéder à un tel lancement sans le consentement du Sud.L’officiel du bureau présidentiel a affirmé que, malgré l’enlisement des relations Pyongyang-Washington aujourd’hui, Séoul ne cesserait de déployer des efforts pour le processus de paix sur la péninsule coréenne.