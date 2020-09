COVID-19 : les infections locales restent à 2 chiffres pour le 3e jour de suite

Photo : YONHAP News

106 cas supplémentaires de COVID-19 ont été avérés ces 24 dernières heures, dont 91 sont d’origine locale. Des chiffres qui restent inférieurs à 100 pour la troisième journée consécutive.A Séoul, qui compte, depuis un certain temps, le plus grand nombre de contaminations quotidiennes, le bilan de ce mardi fait état de 32 patients supplémentaires. Des églises, des hôpitaux ou encore des sociétés de ventes en réseau par cooptation restent toujours les principaux foyers d’infection.Dans ce contexte, les autorités sanitaires sont particulièrement préoccupées par l’augmentation continue de la proportion des plus de 60 ans testés positifs. Ceux-ci représentent maintenant environ 40 % de l’ensemble des nouveaux cas. De même, 87 % des malades en état grave ou critique sont dans cette catégorie d'âges. Le nombre de décès supplémentaires liés au coronavirus a plus que doublé en une semaine pour s’élever à 27 victimes. Il est donc vivement conseillé aux seniors de s’abstenir de sortir et d’éviter de se rendre dans les lieux publics hautement fréquentés.Par ailleurs, il a été décidé de rembourser les tests de dépistage groupés jusqu’à cinq personnes, entre le 21 septembre et jusqu’à la fin de l’application en cours du niveau 2 de la distanciation sociale sur une échelle de trois.