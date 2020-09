Le soleil est un peu plus présent qu’hier, malgré la présence de nuages. La majeure partie du territoire peut profiter d’un beau ciel bleu, à l’exception des extrêmes nord-est et sud-ouest.L’ensoleillement permet au mercure de remonter. Les températures maximales atteignent dans l’après-midi 27°C à Busan et sur l’île de Jeju, et 28°C à Séoul, Daegu et Daejeon.Demain, le temps devrait se gâter puisque Météo-Corée prévoit des précipitations dans la région septentrionale, dans le sud-est et à Jeju, et une épaisse couverture nuageuse sur le reste du pays.