Budget supplémentaire : le Minjoo et le PPP s’entendent sur un vote le 22 septembre

Photo : YONHAP News

A l’Assemblée nationale, un compromis entre le Minjoo et le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP) a été trouvé, hier, sur le vote du projet d’un quatrième additif budgétaire. Les deux principales formations se sont engagées à l’adopter le 22 septembre.Pour rappel, c’est un crédit de 7 800 milliards de wons, environ 5,6 milliards d'euros, destiné à aider notamment les petits commerçants et les autoentrepreneurs gravement touchés par la crise du COVID-19. Ceux-ci peuvent donc espérer en bénéficier avant le 30 septembre, autrement dit le début des vacances de Chuseok, la fête traditionnelle des récoltes.Cependant, la majorité présidentielle et la principale force de l’opposition restent toujours divisées sur les aides de 20 000 wons, un peu plus de 14 euros, pour les frais de télécommunications, une subvention exceptionnelle que le pouvoir veut accorder à tous les citoyens de plus de 13 ans et qui nécessite une enveloppe de 900 milliards de wons, près de 650 millions d'euros.Le PPP propose d’utiliser cet argent pour vacciner gratuitement toute la population contre la grippe, une proposition rejetée dans un premier temps par le Minjoo. Son patron, Lee Nak-yon, a pourtant annoncé hier qu’il l’envisagerait favorablement, à condition de maintenir la subvention en question. Un pas en arrière pour faire passer au plus vite le projet de budget supplémentaire. Le camp conservateur se montre plus ou moins flexible sur cette contre-proposition.