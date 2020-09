Kim Jong-un s’engage à relever d’un cran l’amitié avec la Chine

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a célébré le 9 septembre son 72e anniversaire. A cette occasion, son dirigeant et le président chinois ont échangé des messages. À noter que Pékin est le grand protecteur et partenaire commercial de Pyongyang.C’est Xi Jinping qui a envoyé le premier un message de félicitations à Kim Jong-un. Celui-ci lui a écrit une lettre de réponse lundi, selon la KCNA, l’agence officielle du régime.Dans cette missive, l’homme fort de Pyongyang s’est une nouvelle fois engagé à faire des efforts, main dans la main avec le leader chinois, pour « relever à un plus haut niveau l’amitié entre les deux pays ». Une amitié qu’il qualifie d’« une richesse précieuse et d’un choix stratégique des partis et des peuples » des deux alliés.Le petit-fils du fondateur du royaume ermite a aussi souligné que le soutien constant du parti, du gouvernement et du peuple chinois constituait un appui de taille pour son pays qui prépare en ce moment le 75e anniversaire de son Parti des travailleurs et son huitième Congrès national. Le parti dirigeant nord-coréen a été créé le 10 octobre 1945.