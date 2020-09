Tout le pays est recouvert par une épaisse couverture nuageuse. Quelques éclaircies sont possibles dans le sud-est, mais des pluies sont également attendues ici et là au fil de la journée.L’absence de soleil fait chuter le thermomètre. Les températures maximales ne montent pas plus haut que 25°C à Séoul, 26°C à Busan et sur l’île de Jeju, 27°C à Daejeon, et enfin 28°C à Daegu.D’après Météo-Corée, la journée de jeudi sera toujours remplie de nuages, avec des précipitations sur toute la région méridionale. Le mercure restera stable.