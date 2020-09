Parlement : la commission spéciale se penche sur le 4e additif budgétaire

Photo : KBS News

A l’Assemblée nationale, la commission ad hoc du budget et des comptes organise, aujourd’hui, une séance de questions-réponses sur le projet du quatrième additif au budget 2020. Pour rappel, il s’agit d’une rallonge de l’ordre de 7 800 milliards de wons, environ 5,6 milliards d'euros. L'objectif est d'aider notamment les petits commerçants et les autoentrepreneurs, victimes de pertes financières importantes, qui ne cessent de prendre de plus en plus d’ampleur à cause du COVID-19.Le texte prévoit un soutien financier au maintien des emplois, une aide d’urgence au bénéficie des travailleurs intérimaires et indépendants en situation précaire, et une allocation familiale de 200 000 wons, soit 150 euros, par enfant en âge d'être scolarisé à l’école primaire ou plus jeune.Mais à cela s'ajoute une pomme de discorde entre les deux partis rivaux. Le Minjoo, la majorité présidentielle, tient à faire passer une subvention exceptionnelle de 20 000 wons, un peu plus de 14 euros, pour les frais de télécommunications, pour tous les citoyens de 13 ans ou plus. Dans le camps d’en face, le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la première force de l’opposition, préférerait utiliser cette enveloppe pour offrir gratuitement le vaccin contre le grippe à toute la population.Une discussion ardue est également attendue autour de l’émission d’obligations d’Etat et l’accroissement de la dette publique, qui sont liés au financement du nouvel additif budgétaire.Le Premier ministre Chung Sye-kyun et le ministre des Finances Hong Nam-ki participent à cette réunion pour y répondre. En ce qui concerne le calendrier à venir, le Minjoo et le PPP se sont engagés à mener, lundi prochain, la délibération sur le projet en question et à le faire voter dès le lendemain.