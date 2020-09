Photo : Getty Images Bank

Dans le vert, dans le rouge, dans le vert… la Bourse de Séoul a passé la journée à faire du yoyo. Et bonne nouvelle, elle finit en hausse. Le Kospi, son indice de référence, prend 0,26 %, soit 6,23 points, pour finir à 2 412,40 points. Le Kosdaq, qui rassemble les valeurs technologiques, gagne 0,42 %, soit 3,70 points, et termine à 888,88 points.Sur le marché des devises, le won sud-coréen s’envole. À la clôture des transaction, l’euro s’achète 1 375,19 wons (-6,73 wons) et le dollar américain 1 160,30 wons (-14,10 wons).