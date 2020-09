Son Heung-min réalise un exploit en inscrivant quatre buts pour Tottenham

Photo : YONHAP News

Les Spurs de Tottenham se sont imposés hier, en match extérieur face à Southampton, grâce à la performance incroyable de Son Heung-min. Auteur de quatre buts lors la rencontre, le footballeur sud-coréen a vécu un match dont il se souviendra toute sa vie. Il s’agit d’un record pour cet attaquant de 28 ans.L’équipe adverse de Southampton a d’abord mené le jeu grâce à Ings qui a ouvert le score à la 32e minute, avant l’égalisation de Son peu avant la fin de la première mi-temps. Dès le retour des vestiaires, le sud-Coréen a marqué son deuxième but (47e), avant de récidiver à la 64e minute puis à la 73e minute, lorsqu’il a surpris une quatrième fois le gardien Alex McCarthy.Son coéquipier anglais Kane, qui lui a fait quatre passes décisives, a lui aussi ajouté un but au compteur, contribuant à une victoire écrasante des Spurs contre Southampton (2-5).Son s’est dit heureux d’avoir pu réaliser son premier « coup du chapeau » en Premier League sous les couleurs de Tottenham. Il a ensuite remercié son équipe et ses nombreux fans de lui avoir donné cette opportunité.