Covid-19 : réouverture des établissements scolaires

Les écoles situées à Séoul et dans la région métropolitaine accueillent de nouveau leurs élèves à partir d'aujourd'hui. Elles représentent 40 % de l’ensemble des établissements scolaires du pays, fermés depuis le 26 août dernier en raison de la nouvelle propagation du COVID-19.Conformément aux règles de distanciation sociale de niveau 2, le nombre d'élèves qui pourront se rendre à l'école sera pourtant limité. Les écoles maternelles et primaires ainsi que les collèges pourront accueillir au maximum un tiers de leur effectif d’origine, contre deux tiers pour les lycées. Les élèves se déplaceront ainsi une semaine sur deux, ou une ou deux fois par semaine, et suivront les cours en ligne le reste du temps.Ces mesures seront maintenues jusqu'au 11 octobre, le dernier jour de la période de prévention spéciale qui sera mise en place durant la fête nationale de Chuseok.Les établissements scolaires situés hors de la capitale et de ses environs devront eux aussi adopter les mêmes taux d'accueil, mais avec une certaine flexibilité.