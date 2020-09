Environnement : les fortes pluies de l’été sont dues au réchauffement climatique

Photo : KBS News

La Corée du Sud a connu cette année 50 jours de fortes précipitations estivales, soit la durée la plus longue de son Histoire, avec les dommages les plus importants qui en résultent. Selon le ministère de l'Environnement, ces intempéries ont été provoquées par le réchauffement climatique. Si rien n'est fait pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les pluies pourraient augmenter de 12 % d'ici 30 ans. Le débit des principaux fleuves du pays, dont le Nakdong, le Seomjin et le Yeongsan, bondira alors de 30 %, voire de 50 %.Les cas d'inondation se multiplieront eux aussi, pour survenir une fois tous les quatre ans. Autrement dit, les digues et les barrages conçus pour résister un siècle risquent d’être endommagés. Cet été, certaines régions ont souffert de fortes précipitations qui ont dépassé les 460 mm, un niveau jamais atteint durant 500 ans.Le ministère a pris une série de mesures contre ces fortes pluies, mais d'après les experts, leur effet sera limité sans une approche plus fondamentale pour lutter contre le changement climatique.