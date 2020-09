Elliott Abrams : Washington préoccupé par la coopération balistique nord-coréano-iranienne

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le représentant spécial du département d'Etat pour l’Iran et le Venezuela Elliott Abrams a annoncé hier que son pays était préoccupé par la coopération balistique entre Téhéran et Pyongyang et qu’il était prêt à tout faire pour l’empêcher. Il n’a pas pour autant précisé la date de la reprise d’une telle collaboration, ni son étendue.Ces propos sont intervenus au lendemain du rétablissement par Washington des sanctions contre la République islamique datant d’avant l’accord de 2015. De fait, Donald Trump a signé un décret en ce sens pour imposer ces mesures punitives à 27 entités et personnes impliquées dans les programmes nucléaires de l'Iran.Son conseiller à la sécurité nationale Robert O'Brien a expliqué que cette décision avait été prise afin d’interdire aux fabricants d’armes d’exporter leurs produits vers l’Iran et à celui-ci de fournir ces armes importées aux terroristes ou aux Etats voyous.De son côté, le département d’Etat a fait mention des Iraniens qui avaient joué un rôle capital dans la coopération balistique entre leur nation et la Corée du Nord. La diplomatie américaine a alors précisé qu’ils avaient bénéficié d’une assistance des experts du pays communiste.Un responsable de l’administration américaine est allé jusqu’à évoquer le fait que Pyongyang avait fourni à Téhéran des composants de missiles à longue portée.