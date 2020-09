Corée du Nord : Trump utilise exceptionnellement l’expression « FFVD »

Photo : YONHAP News

Le président des Etats-Unis a adressé un message à l’occasion de l’ouverture, hier, de la conférence générale de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).Dans ce message publié sur le site web de l’institution basée à Vienne, Donald Trump a souligné que « tous les Etats du monde doivent maintenir et renforcer le régime de non-prolifération nucléaire ». Il a alors cité la Corée du Nord et l’Iran comme pays auxquels il faut porter attention.Le dirigeant américain a alors préconisé de poursuivre les efforts pour dénucléariser le pays communiste de façon finale et pleinement vérifiée (FFVD). Il a ainsi employé en personne cette expression, ne serait-ce que dans un document. Une chose jugée exceptionnelle par les médias locaux.Pour rappel, Washington s’était fixé comme objectif initial une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible (CVID). Mais depuis que le régime de Kim Jong-un y a exprimé sa répugnance après le premier sommet Trump-Kim en juin 2018, il a commencé à utiliser le terme « FFVD ».