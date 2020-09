Photo : YONHAP News

Le mercure est monté jusqu'à 25°C à Séoul ce mardi, jour de l'équinoxe d'automne dans l'hémisphère nord. La capitale a enregistré la température la plus chaude du pays, contre 22°C à Gwangju et Busan, deux villes situées dans le sud, et 21°C à Gangneung, dans le nord-est.Les nuages font leur retour progressivement par le sud-est de la péninsule. Ils atteindront Séoul demain soir.