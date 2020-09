Séoul manifeste ses préoccupations face au rejet par Tokyo d’eau radioactive en mer

Photo : YONHAP News

Séoul a exprimé ses inquiétudes alors que le Japon envisage de rejeter en mer de l'eau radioactive depuis la centrale nucléaire de Fukushima. C’est ce qu’a affirmé hier le premier vice-ministre des Sciences et des TIC, dans un vidéo-message lors du discours liminaire de la conférence générale de l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).Selon Jeong Byung-seon, l’évacuation de cette eau contaminée pouvant avoir des conséquences importantes sur l’environnement , il est indispensable d’examiner suffisamment la pertinence et les risques à moyen et long termes de la méthode adoptée, et la coopération entre les partie prenantes et la communauté internationale est nécessaire.L’officiel sud-coréen a également appelé l’AIEA à jouer un rôle prépondérant de sorte que le plan de Tokyo se soumette au droit international, comme la convention des Nations unies sur le droit de la mer, et que ce processus soit communiqué avec les autres pays en toute transparence. Jeong s’entretiendra aujourd’hui avec Rafael Grossi, directeur général de l’organisme placé sous l’égide de l’Onu, afin de lui faire part de ses inquiétudes.La 64e réunion annuelle qui rassemble les délégués de 171 nations se déroule entre le 21 et le 25 septembre à Vienne, en Autriche, à la fois en présentiel et par visioconférence sur fond de pandémie du COVID-19.