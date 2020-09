Mike Pompeo attendu à Séoul début octobre

Photo : KBS News

Le secrétaire d’Etat américain pourrait effectuer un nouveau déplacement à Séoul début octobre.A en croire des sources gouvernementales, les diplomaties sud-coréenne et américaine sont en train d’en coordonner la date et d’autres détails. Il est presque certain que Mike Pompeo arrivera le 7 octobre à bord d’un avion spécial, qui doit atterrir à la base aérienne américaine d’Osan, située à environ 50 km au sud de Séoul. Il sera exempté de l’obligation de se mettre en quarantaine.Pendant sa visite de 24 heures, le chef de la diplomatie américaine serait reçu notamment par le président Moon Jae-in, avant de partir pour Tokyo, où il pourrait rencontrer le nouveau Premier ministre Yoshihide Suga.Son voyage surviendra à trois jours du 75e anniversaire du Parti des travailleurs, le PC nord-coréen, et en amont de la présidentielle américaine. Il semble donc possible que Pompeo porte un message de circonstance. Cela dit, un responsable gouvernemental sud-coréen s’est borné à dire que le ministre américain remercierait le gouvernement de Moon Jae-in pour sa coopération diplomatique et ferait le point sur l'alliance Séoul-Washington ainsi que sur les moyens de dénucléariser la Corée du Nord.Les spéculations vont aussi bon train : les USA en profiteraient pour souligner la coopération trilatérale avec leurs deux principaux alliés en Asie, à savoir le Japon et la Corée du Sud, et pour demander à celle-ci de s’aligner sur la politique chinoise de Trump.A propos d’un éventuel contact avec Pyongyang pendant son voyage, Séoul l’estime peu probable, pour le moment.