COVID-19 : les lieux de vie nocturne en dehors de la mégapolee fermés pendant Chuseok

Ces 24 dernières heures, les nouvelles infections domestiques ont reculé de nouveau sous le seuil des 100 avec 95 cas déclarés. Avec 19 cas supplémentaires importés, la Corée du Sud dénombre désormais un total de 23 455 cas confirmés. Le nombre de patients sous traitement a baissé de 34 en un jour à 2 082, alors que celui des guérisons s’élève à 20 978. Deux décès additionnels sont à déplorer, portant le nombre total de victimes à 395. Ainsi, le taux de létalité est de 1,68 %.Dans ce contexte, le gouvernement a décidé d’interdire les rassemblements dans les lieux de vie nocturne en dehors de la région de Séoul, comme les voyageurs venant de métropole ou des grandes villes risquent d’affluer dans ces endroits pendant la période des congés de Chuseok, qui s’étale entre le 30 septembre et le 4 octobre. Pour la région métropolitaine, il envisage de renforcer les mesures préventives dans les restaurants, les parcs d’attraction ou les salles de cinéma.L’exécutif s’est également engagé à mettre en place des dispositifs visant à prévenir le « Corona Blue », la dépression due aux répercussions de la pandémie sur la vie quotidienne, notamment chez les jeunes. En effet, les tentatives de suicide chez les vingtenaires et trentenaires ont grimpé de 80 % au premier semestre par rapport à la même période l’an dernier.Enfin, l’administration a une nouvelle fois recommandé le respect des gestes barrières, en présentant une analyse selon laquelle le nombre de patients affectés par la grippe a chuté de plus d’un million au 2e trimestre 2020 grâce à l’application rigoureuse des mesures préventives contre le nouveau coronavirus.