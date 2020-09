L’armée sud-coréenne redouble de vigilance vis-à-vis du Nord

Photo : YONHAP News

La tension monte d’un cran dans la péninsule suite au meurtre d’un civil sud-coréen dans les eaux nord-coréennes. En conséquence, l'état-major interarmées sud-coréen (JCS) a ordonné de surveiller scrupuleusement les mouvements de l’armée du pays communiste 24h sur 24, et de se tenir prêt à réagir rapidement à toute éventualité.Le JCS a appelé à scruter de plus près la situation, notamment près de la frontière maritime intercoréenne, dite « NLL », en mer Jaune, où l’accident s’est produit, ainsi que sur les îles situées au nord-ouest de cette ligne. Cela afin d’identifier tout danger tel que l’infiltration d’agents secrets, l’évasion de transfuges ou une provocation militaire.L’état-major a affirmé sa volonté de rétablir l’ordre au niveau des opérations, se disant conscient de l’importance des ressources humaines aussi bien que du matériel militaire en première ligne de défense.Par ailleurs, la police maritime a dépêché quatre navires pour repérer la dépouille de la victime près de la NLL, aux alentours du lieu de l’accident. Quatre inspecteurs mènent, dès 9h ce matin, leur enquête à bord du bateau de patrouille où le fonctionnaire, un dénommé Lee, était en mission avant sa disparition. La police vérifie ses comptes bancaires et ses communications téléphoniques afin d'éclaircir l’hypothèse sur le passage de Lee au nord du 38e parallèle.Pour rappel, les autorités militaires sud-coréennes avaient annoncé que le fonctionnaire en question aurait tenté de se rendre volontairement en Corée du Nord, après avoir épluché les signaux de communication nord-coréens interceptés. Désormais, elles tentent de savoir qui a ordonné de tirer pour l’abattre.Le ministère de la Défense a supposé de manière officieuse que l’ordre serait venu de la direction de la marine nord-coréenne. Mais certains trouvent cette conjecture peu probable. Tuer par balles un civil sud-coréen paraît une charge trop lourde à assumer, même pour le pays communiste. Ainsi, l’armée nord-coréenne n’aurait pu agir seule sans en rendre compte aux dirigeants du Parti des travailleurs.