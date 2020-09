Chung Sye-kyun promet l’augmentation de l’aide publique au développement

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre est intervenu en ligne lors d’un sommet consacré au « financement du développement à l’ère de la pandémie du COVID-19 », une conférence organisée en marge de la 75e assemblée générale des Nations unies.Dans son discours, Chung Sye-kyun a affirmé que son pays apporterait une coopération active aux efforts internationaux pour lutter contre le coronavirus. Il a précisé les mesures que son gouvernement prendra en ce sens. Il s’agit d’augmenter l’aide publique au développement (APD) et l’assistance humanitaire pour aider les nations en voie de développement à surmonter la crise sanitaire et à atteindre au plus vite les objectifs de développement durable, établis par les Etats membres de l'Onu.Le chef du gouvernement s’est aussi engagé à continuer de partager avec la communauté internationale la stratégie que son pays adopte face à l’épidémie, une stratégie souvent citée comme un modèle de lutte efficace contre le coronavirus.Chung a par ailleurs annoncé que Séoul appliquerait scrupuleusement l’accord de Paris sur le climat et qu’il présenterait, d’ici la fin de l’année, sa contribution nationale renouvelée.