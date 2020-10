Chuseok : le « trot » réunit le peuple sud-coréen

Photo : KBS News

Le « trot », genre musical autrefois très apprécié des séniors et aujourd'hui par tous les âges, a rencontré un grand succès télévisé durant le congé de Chuseok, la fête des moissons, qui s'étendait cette année du 30 septembre au 4 octobre.Mercredi dernier, Na Hoon-a, celui que l'on appelle « l’empereur du trot », a donné sur la KBS2TV, un concert spécial à l’occasion de cette fête traditionnelle coréenne en interprétant une sélection de 29 de ses plus grands tubes. La performance de l’artiste de 73 ans, qui s'est déroulée sans public en raison du COVID-19, a séduit 29 % des téléspectateurs au niveau national, avec un pic à 38 % à Busan, la deuxième ville du pays. Non seulement les prestations, mais également les propos que le chanteur a tenus lors de son spectacle pour consoler la population, en plein désarroi face à la propagation du nouveau coronavirus, ont eu un profond retentissement auprès de ses fans.Pour prendre le relais, le 1er octobre, le jour de Chuseok, TV Chosun a proposé les « Trot Awards 2020 », dont l'audimat a atteint 20 %. Les « trotmen », primés dans l'émission « Mister Trot » diffusé sur la même chaîne, se sont réunis sur scène pour célébrer un siècle d'histoire de ce genre musical. Lors de cette émission spéciale, le grand prix a été décerné à Lee Mi-ja, ​surnommée la « reine de l'élégie ». Sa « Demoiselle du Camélia » a été un moment inoubliable pour tous les spectateurs.D'autres chaînes telles que SBS ou JTBC ont consacré, elles aussi, une partie de leur programme à cet antécédent de la k-pop lors de ces vacances durant lesquelles les citoyens ont choisi, pour beaucoup, de demeurer chez eux par peur de propagation de la pandémie.