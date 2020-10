L’ex-diplomate nord-coréen Jo Song-gil actuellement en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Un ancien haut diplomate nord-coréen porté disparu se trouve actuellement en Corée du Sud. Il s’agit de Jo Song-gil, ex-ambassadeur par intérim de Corée du Nord en Italie.Il s'était soudainement enfui avec son épouse, au début du mois de novembre 2018, à deux ou trois semaines de la fin de sa mission à Rome. Depuis, les spéculations allaient bon train. Certains disaient qu’il aurait fait une demande d’asile à un pays occidental, quand d’autres mettaient en avant qu’il aurait fait défection en Corée du Sud.Hier, des sources au sein du Minjoo, le parti au pouvoir, nous ont appris que le couple était arrivé à Séoul en juillet 2019 via un pays tiers et dans la plus grande discrétion. Un député du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la principale formation de l’opposition, qui est membre de la commission parlementaire du renseignement a, lui, précisé qu’il était sous la protection des autorités sud-coréennes. Le NIS, le Service national du renseignement, s’est pourtant refusé à confirmer l’information.Jo, 49 ans, avait commencé à assurer son intérim, après que l’Italie ait demandé à l’ambassadeur désigné, Mun Jong-nam, qui n'était pas encore totalement accrédité, de quitter le pays, en protestation contre le sixième essai nucléaire effectué par Pyongyang en septembre 2017. Il était alors connu comme étant le fils et le gendre d’anciens ambassadeurs nord-coréens.