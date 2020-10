Une chanteuse débute sa carrière avec un titre composé par une IA, une première mondiale

Photo : YONHAP News

La première chanson composée entièrement par une intelligence artificielle (IA), baptisée « EvoM », vient de sortir. D’après l’annonce faite aujourd’hui par l’Institut des sciences et des technologies de Gwangju (GIST), la chanteuse sud-coréenne Hayeon a dévoilé son premier single « Eyes on you » avec ce morceau.D’après le professeur Ahn Chang-wook, créateur d’EvoM, c’est la première fois au monde qu’un chanteur fait officiellement ses débuts avec une pièce intégralement composée et adaptée par une IA. Avant de souligner que de plus en plus de musiciens s’appuient sur cette nouvelle technologie pour leur composition.Mais le scientifique ne veut pas s’arrêter en si bon chemin et compte intégrer des œuvres créées par sa technologie dans les classements de k-pop. Ahn offre actuellement des services musicaux sur sa chaîne YouTube, « Musia ».