75e anniversaire du Parti des travailleurs : Pyongyang dévoile son nouveau modèle d’ICBM

Photo : YONHAP News

Le 75e anniversaire du Parti des travailleurs, qui tombe aujourd’hui, a attiré l’attention du monde entier, d’une part pour connaître le message du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, et d’autre part pour voir quel genre de nouvelles armes la Corée du Nord allait présenter. Fin du mystère, avec la fin de la transmission de la parade militaire ce soir sur la KCTV, la télévision centrale du pays comuniste.En clôture du défilé, qui s’est tenu dans la nuit de vendredi à samedi, un nouveau modèle de missile balistique intercontinental ou ICBM, capable d’atteindre le continent américain, a été dévoilé. Il était installé sur un tracteur-érecteur-lanceur dôté de 22 roues, au lieu de 18. Cela veut dire que le dernier missile est plus long et plus large que le Hwasung-15, ce qui rallongerait bien évidemment sa portée.Ce n’est pas tout. D’autres armes stratégiques, comme le missile balistique à courte portée KN-23, surnommé « l’Iskander nord-coréen », y ont été présentées.