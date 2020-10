Consommation mensuelle de données mobiles : plus de 10 Go par personne

Photo : YONHAP News

L’utilisation mensuelle de données mobiles a doublé en trois ans pour dépasser les 10 Go par personne en Corée du Sud. Selon les statistiques publiées dimanche par le ministère des Sciences et des TIC, le trafic mensuel de données mobiles par personne a dépassé en juillet dernier le seuil du 10 Go pour atteindre 10,12 Go. C'est une première. Plus précisément, il était de 10,54 Go chez les utilisateurs 4G et de 26,86 Go chez les utilisateurs 5G.Par conséquent, la consommation mensuelle moyenne de données mobiles sur les réseaux des différents opérateurs de télécommunication, y compris ceux sans fil, a atteint son plus haut niveau avec 709 347 To en août.Cette hausse s’explique par la tendance grandissante du sans contact sur fond de propagation du COVID-19. La consommation de données mobiles a explosé dans un contexte où la plupart des activités allant de l’éducation jusqu’aux loisirs se déroulent en ligne.