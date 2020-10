La Corée Nord continue de tenir des rassemblements géants

Photo : KBS News

Malgré la pandémie de coronavirus, la Corée du Nord continue d’organiser à Pyongyang des rassemblements de très grande ampleur afin de célébrer le 75e anniversaire de son Parti des travailleurs.Après un imposant défilé militaire nocturne samedi sur la place Kim Il-sung, des jeux de masse et une performance artistique ont eu lieu le lendemain, tous deux en présence de Kim Jong-un, selon la KCNA, l’agence officielle du pays communiste. Et hier soir, un gigantesque rassemblement et une parade à la lumière des torches se sont tenus, également sur la même place.Le royaume ermite nargue ainsi la communauté internationale, d’autant que la plupart des pays du monde suspendent les rassemblements géants par crainte d’une propagation de l’épidémie. En outre, l’organisation de ce genre d’événements engendre un coût colossal, alors que le Nord est toujours sous le coup de multiples sanctions internationales et qu’il a récemment été durement touché par des intempéries.Le régime communiste chercherait ainsi à montrer que sa situation économique n’est pas si mauvaise.Une chose à noter : l’absence de slogans susceptibles d’irriter les Etats-Unis lors de la gymnastique de masse et des rassemblements de dimanche et de lundi.