Le gouvernement booste l’énergie d’hydrogène

Photo : YONHAP News

L'exécutif cherche à promouvoir l’énergie dite d’hydrogène. A l’issue de la commission sur l’économie d’hydrogène tenue aujourd’hui, il a adopté cinq projets en ce sens.D’abord, l’achat de l’électricité produite par les piles à combustible va devenir obligatoire d'ici 2022. L'objectif : fournir en 2040 8GW de piles à combustible et créer des investissements à hauteur de 25 000 milliards de wons, soit environ 18,6 milliards d'euros.Ensuite, les fabricants d'hydrogène vont pouvoir bénéficier d'une réduction allant jusqu'à 43% du prix du gaz naturelle. En parallèle, la loi sur la construction des villes d'hydrogène et de leur gestion sera révisée de manière à favoriser le développement du secteur. Le budget relatif à l'hydrogène grimpera de 35 % l'année prochaine, de 587,9 milliards de wons (438 millions d'euros) à 797,7 milliards de wons (594 millions d'euros).Enfin, une société public-privé, baptisé Kohygen verra le jour d'ici février prochain. Il s'agit d'une compagnie réunissant le gouvernement, des autorités locales et des entreprises privées avec pour mission de construire 35 stations de recharge à hydrogène pour les véhicules commerciaux tels que les bus ou les camions. Un total de 330 milliards de wons (246 millions d'euros) y sera investi.