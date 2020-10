Vaccin contre le COVID-19 : « Spoutnik V » pourra être fabriqué en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

La Russie prévoit de fabriquer le « Spoutnik V », son vaccin contre le COVID-19, en Corée du Sud. D’après l’agence de presse Tass, c’est ce qu’a affirmé hier Kirill Dmitriev, le directeur général du Fonds souverain russe (RDIF), lors d’une conférence en ligne sur la coopération entre les pays de l’Amérique du Sud. Le RDIF soutient le développement des vaccins de l’Institut de recherche Gamaleya d'épidémiologie et de microbiologie sous la tutelle du ministère russe de la Santé.Selon Dmitriev, ce vaccin pourra être distribué à grand échelle en décembre prochain et, outre le pays du Matin clair, il sera également produit en Inde, au Brésil, en Chine, et dans une autre nation. Il a ajouté que les négociations étaient en cours avec les autorités sanitaires de plusieurs pays autour de l’autorisation de son utilisation.Le patron du fonds russe avait annoncé mi-septembre que les tractations sur la production en Corée du Sud étaient dans leur dernière phase. Mais comme l’établissement a initié ces discussions lui-même, l’ambassade sud-coréenne à Moscou n’était au courant de rien.Le gouvernement russe a approuvé Spoutnik V le 11 août. Ce dernier a fait l’objet de vives polémiques concernant ses effets et sa sécurité, parce qu’il n’a pas passé la troisième phase des essais cliniques. De leur côté, les autorités moscovites prétendent que tous les sujets ont formé des anticorps et qu’aucun effet secondaire grave n’a été constaté.