Les exportations des PME repartent à la hausse au 3e trimestre

Photo : YONHAP News

Bonne nouvelle pour les petites et moyennes entreprises. En dépit de l’impact de la crise du COVID-19, leurs exportations ont légèrement augmenté au troisième trimestre. C’est ce que montrent les données communiquées aujourd’hui par le ministère des PME et des Startups.Concrètement, entre juillet et septembre, les ventes de leurs produits hors des frontières se sont élevées à 25,6 milliards de dollars, soit une progression de 4 % par rapport à la même période l’an dernier. Pour rappel, au trimestre précédent, elles s’étaient effondrées de 13,6 %.Les expéditions vers les cinq premiers pays importateurs de produits « made in Korea », dont les Etats-Unis et la Chine, sont reparties à la hausse. Leurs achats représentaient 58 % de l’ensemble.Les exportations en septembre ont tiré à la hausse le total de juillet-septembre. De fait, elles ont grimpé de 19,6 % en glissement annuel. Il s’agit du plus haut mensuel depuis le début de l’année.A noter aussi que les ventes des kits de dépistage de maladies, en particulier du nouveau coronavirus, ont explosé à plus de 2 000 % par rapport à la même période en 2019.Le ministère prévient cependant que la résurgence de l’épidémie risque de peser sur ces exportations.