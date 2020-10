Photo : YONHAP News

Après une journée passée principalement dans le rouge, la Bourse de Séoul finit par redresser la tête juste avant la clôture de séance. Le Kospi, son indice de référence, grimpe de 0,50 %, soit 11,67 points, et finit à 2 358,41 points. Le Kosdaq, qui regroupe les valeurs technologiques, prend 0,28 %, soit 2,40 points, et termine à 824,65 points.Sur le marché des devises, le won sud-coréen perd de sa valeur face à la monnaie européenne, mais en gagne face au billet vert. À la fermeture des transactions, l’euro s’achète 1 341,76 wons (+4,18 wons) et le dollar américain 1 139,40 wons (-2,60 wons).