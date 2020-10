Mark Esper demande aux alliés d’augmenter leurs dépenses militaires

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis continuent d’exhorter leurs alliés à payer plus pour leur défense. Cette fois, c’est le chef du Pentagone qui a martelé cette demande.Dans son intervention devant une réunion virtuelle organisée par l’Atlantic Council, un think tank basé à Washington, Mark Esper a de nouveau appelé les membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) à augmenter leurs contributions financières. Et d’ajouter qu’il ne pouvait y avoir de « passagers sans billet ». Il a même précisé que tous les alliés de son pays devraient porter leurs dépenses militaires à au moins 2 % de leur PIB.Le ministre a de nouveau déclaré que la Chine et la Russie constituaient les principaux concurrents de son pays, qui est aussi confronté à des menaces venant de pays voyous comme la Corée du Nord et l’Iran.La Corée du Sud et les Etats-Unis négocient en ce moment les coûts qu’ils doivent assumer cette année pour financer le maintien des GI’s dans le sud de la péninsule. Dans ce contexte, l’administration Trump a, à maintes reprises, pressé Séoul de s’engager à augmenter sa part. Il y a une semaine, Esper a lancé un tel appel lors de la réunion consultative sur la sécurité (SCM) entre les deux pays.